Buchdorf hat Bürgerhaus und Arztpraxis im Blick

Diesen Anblick wird es in Buchdorf bald nicht mehr geben: Die Bankfiliale im Vordergrund wird abgerissen. In das Geschäftshaus dahinter wird wohl eine Hausarztpraxis einziehen.

Plus Bei der Bürgerversammlung in Buchdorf gibt es Neuigkeiten zur "Neuen Mitte". Es geht um Millionensummen. Bald soll sich eine Hausarztpraxis ansiedeln.

Alles dreht sich derzeit in Buchdorf um die Dorfmitte. Das wird noch lange so bleiben. Bürgermeister Walter Grob ist jedoch zuversichtlich, dass sich die Mosaiksteinchen in einigen Jahren zusammen finden. Bei der gut besuchten Bürgerversammlung im Jugendheim verbreitete er jedenfalls Optimismus. Das Bürgerhaus, dass das Ensemble am Dorfplatz vorläufig komplettieren soll, stehe ganz oben auf der Agenda. Anfang 2023 soll endgültig entschieden werden, ob das Haus gebaut wird.

