Buchdorf

18:00 Uhr

Bürger in Buchdorf wehren sich gegen geplanten Solarpark

Plus Ein Investor will in Buchdorf auf über 20 Hektar Land Photovoltaikanlagen installieren. Doch jetzt gibt es Gegenwind. Eine Bürgerinitiative will das Vorhaben stoppen.

Von Barbara Wild Artikel anhören Shape

In Buchdorf regt sich Widerstand gegen den geplanten Solarpark eines Investors. Erst vor wenigen Wochen hatte der Gemeinderat dem Unternehmen Actensys grünes Licht gegeben, auf insgesamt 23,6 Hektar des Gemeindegebietes einen Solarpark mit zwei Flächen zu installieren. Doch eine inzwischen gegründete Bürgerinitiative (BI) will mit einem Bürgerentscheid die Pläne des Investors verhindern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen