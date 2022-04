Buchdorf

vor 17 Min.

Das Buch im Fokus: Buchdorf bekommt eine Gemeindebücherei

Plus Der Name ist ab sofort Programm: In Buchdorf gibt es nun eine Gemeindebücherei. Die soll aber mehr sein als nur ein Ort, an dem man Lesestoff ausleiht.

Von Helmut Bissinger

Eine Kommune mit dem Namen Buchdorf muss sich ja fast zwangsläufig dem Buch widmen. Nicht, dass die Initiatorinnen diesem Gedanken nachhingen. Aber sie haben sich ehrenamtlich über die Maßen engagiert, um eine Gemeindebücherei in den Ort zu bekommen. Das ging nun schneller als eigentlich gedacht. Die gähnende Leere im Dachgeschoss des neuen Rathauses brachte Vize-Landrätin Ursula Kneißl-Eder auf die Idee.

