Defekte Fritteuse löst Brand in Buchdorf aus

Eine Fritteuse fängt beim Kochen Feuer und ruft die Feuerwehr auf den Plan.

Diesen Abend hatte sich eine Buchdorfer Familie wohl anders vorgestellt: Beim Zubereiten des Abendessens fing am Montag gegen 20.10 Uhr in der Küche eines Wohnhauses im Buchdorfer Ortsteil Baierfeld eine Fritteuse Feuer. Die dort wohnende Familie verließ das Haus und verständigte die Feuerwehr. Durch das schelle Handeln der Feuerwehren konnte Schlimmeres vermieden werden, wie die Polizei mitteilt: Das Feuer verursachte einen geschätzten Sachschaden von insgesamt rund 1000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Familie konnte nach dem Feuerwehreinsatzwieder in ihr Wohnhaus zurückkehren. Die Feuerwehren Baierfeld, Buchdorf, Daiting und Monheim waren mit rund 60 Einsatzkräften vor Ort. (AZ)