Der Buchdorfer Weg zu schnellem Internet

Der Gemeinderat in Buchdorf befasst sich mit der Breitbandversorgung und lehnt ein Angebot einer Firma ab. So geht es nun weiter.

Die Planungen für den weiteren Breitbandausbau gehen in der Gemeinde Buchdorf nur schleppend voran. Alle Anwesen in der Kommune wurden nun auf einer Karte erfasst. Daraus sei, so führte Bürgermeister Walter Grob im Gemeinderat aus, ersichtlich, wie jedes einzelne Anwesen derzeit mit Internet versorgt sei.

380 Anschlüsse sind demnach derzeit vorhanden. Grob berichtete vom Angebot einer Ausbaufirma, welche die Installation ohne Kosten für die Kommune vornehmen wolle. Dieser Offerte wollten sich die Gemeinderäte aber nicht annähern, weil die Abnehmer letztlich dann den Preisvorstellungen der Firma ausgeliefert wären.

Die Infrastruktur-Maßnahme für ein schnelles Internet soll nun wie geplant abgewickelt werden: über ein Förderprogramm der Regierung. Bei genauer Einsicht des vorgelegten Gemeindeplans erkannten einige Mitglieder des Rats Lücken. Auch seien noch nicht alle Fragen geklärt. Dazu soll nun in der nächsten Sitzung ein Internet-Experte geladen werden. Erst dann könne die Fördermaßnahme beantragt werden. (bih)