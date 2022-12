Der frühere Politiker Edgar Würth aus Buchdorf ist gestorben

Der ehemalige Landtagsabgeordnete und Bürgermeister Edgar Würth aus Buchdorf ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Er war über Jahrzehnte politisch aktiv.

Der Landwirt wurde 1966 im Alter von 35 Jahren in den Buchdorfer Gemeinderat gewählt. In der folgenden Amtsperiode übernahm er 1972 das Amt des ehrenamtlichen Bürgermeisters. Dieses behielt er 18 Jahre lang. In dieser Zeit war der Erhalt und der Ausbau der örtlichen Infrastruktur ein wichtiges Thema. Eines der größten Projekte: Mit Würth als Bürgermeister wurde die Grundschule generalsaniert. Sie gilt noch heute als Schmuckstück und wird oft mit einem Schloss verwechselt. Von 1974 schaffte der Buchdorfer über die CSU-Liste erstmals den Sprung in den Landtag. Er gehörte dem Parlament bis 1990 an. 30 Jahre lang – von 1972 bis 2002 – war er Mitglied des Kreistags.

Weggefährten beschreiben Edgar Würth als umtriebigen Menschen, dem es stets um die Sache gegangen sei und der - auch wenn die Positionen konträr waren - immer gesprächsbereit gewesen sei. Die ausgeprägte soziale Grundeinstellung Würths ist Personen aus seinem Umfeld ebenfalls in guter Erinnerung geblieben. Die Liebe zu seiner Heimat Buchdorf und dem Jura habe ihn ebenfalls ausgezeichnet. Würth war auch Familienmensch. Für seine Enkel und Urenkel verfasste er ein Buch mit dem Titel „Opa, erzähl mal!“. Darin geht es um einen alten Traktor, der 1942 in Familienbesitz kam.

Der Buchdorfer erhielt das Bundesverdienstkreuz und den Bayerischen Verdienstorden

Edgar Würth hat in seinem Leben mehrere hohe Auszeichnungen erhalten: das Bundesverdienstkreuz am Band, den Bayerischen Verdienstorden und die Bayerische Verfassungsmedaille. Die Gemeinde Buchdorf verlieh ihm die Bürgermedaille in Gold.

Auch wenn Würth seinen Hof schon lange an die nächste Generation übergeben hat, so half er bis ins hohe Alter noch immer in der Landwirtschaft mit. Würth hinterlässt seine Frau Erna und vier Kinder. Der Trauergottesdienst mit anschließender Beerdigung findet am Samstag, 3. Dezember, um 10 Uhr in der Buchdorfer Pfarrkirche statt. (AZ)