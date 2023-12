Buchdorf

vor 18 Min.

Die Buchdorfer wollen ein eigenes Windrad bauen

Plus Die Bürger haben ehrgeizige Pläne und beabsichtigen, schneller zu sein als ein Investor. Das Modell gibt es in Bayern häufiger. So soll das Projekt auf den Weg gebracht werden.

Von Helmut Bissinger

Tobias Blank und Erwin Herre haben ehrgeizige Pläne. Sie sind die Motoren einer Initiative, an deren Ende sich in fünf Jahren ein Bürgerwindrad drehen soll. Das Projekt steckt noch in den Kinderschuhen, doch man will in Buchdorf schneller sein als ein möglicher Investor.

„Denn in diesem Fall hätte die Bürgerschaft nichts davon“, ließ Tobias Blank bei einer Informationsversammlung keine Zweifel aufkommen. Möglicherweise schon im ersten Quartal 2024 soll deshalb eine Bürgerenergiegenossenschaft gegründet werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

