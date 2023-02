Buchdorf

13:58 Uhr

Die Entscheidung ist gefallen: Buchdorf baut das Bürgerhaus

Plus Buchdorf zieht seine Idee der "Neuen Mitte" durch. Die Millioneninvestitionen tragen aber nach wie vor nicht alle mit. Das wurde in der entscheidenden Sitzung klar.

Von Barbara Wild

Jetzt gibt es kein Zurück mehr: Buchdorf hält an seinen Plänen fest und will die Gestaltung der Neuen Mitte durchziehen. Der Gemeinderat hat am Montagabend mit zwei Gegenstimmen die finale Entscheidung dazu getroffen - und damit quasi auf den letzten Drücker -, denn die Gefahr, dass am Ende die dringend benötigten Fördergelder wegfallen, musste gebannt werden. Ziel ist es jetzt, sowohl den Bau des Bürgerhauses als auch den ersten Teil des Dorfplatzes so schnell wie möglich umzusetzen. Nach jetzigem Plan kostet das alles nochmals rund neun Millionen Euro - und ist dann ja auch noch nicht vollendet. Aus der Gemeindekasse werden dafür mindestens fünf bis sechs Millionen kommen müssen.

