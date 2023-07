Buchdorf

vor 19 Min.

Die Gemeinde Buchdorf hat in nächster Zeit viel vor

Plus Bei der Bürgerversammlung informiert der Buchdorfer Bürgermeister über die aktuelle Lage in der Kommune. Einweihung des Feuerwehrhauses muss verschoben werden.

Von Helmut Bissinger Artikel anhören Shape

„Spur halten“ - das scheint die Devise in Buchdorf für die nächsten Monate zu sein. Die Dorferneuerung geht in eine weitere Phase: Zunächst soll in diesem Jahr noch der Dorfplatz Gestalt annehmen, dann folgt Mitte 2024 der Baubeginn für das Bürgerhaus. „Ehrgeizig“ nennt Buchdorfs Bürgermeister Walter Grob die anstehenden Aufgaben.

Wie sportlich Buchdorf unterwegs ist, zeigt sich bei einem Blick auf die Zahlen. Grob gab bei der Bürgerversammlung nun einen Abriss der Situation. Demnach stehen allein in diesem Jahr 1,15 Millionen Euro an Ausgaben für Hochbaumaßnahmen an, dazu für die Gestaltung des Dorfplatzes (mit Abbruch des alten Raiffeisen-Volksbank-Gebäudes) knapp 1,1 Millionen Euro. Die Investitionen finden ihren Niederschlag in der Pro-Kopf-Verschuldung und im Schrumpfen der Rücklagen. Mehr als drei Millionen Euro entnimmt der Kämmerer aus der Reserve, um die Projekte finanzieren zu können.

