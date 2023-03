Buchdorf

Die Volkshochschule ist jetzt auch in Buchdorf präsent

Plus Eine Vision von Andreas Mack erfüllt sich in Buchdorf mit länger Verspätung. Das neue Rathaus bietet die Räumlichkeiten für eine Außenstelle der Vhs Donauwörth.

Als Andreas Mack 1977 im Gemeinderat anregte, in Buchdorf eine Außenstelle der Volkshochschule (Vhs) Donauwörth zu gründen, erntete er Lächeln. „Die Zeit hierfür war in Buchdorf offenbar noch nicht reif“, sagt er heute, als er eine späte Genugtuung erfährt. Buchdorf hat jetzt eine Vhs-Außenstelle, die nunmehr achte der Donauwörther Bildungseinrichtung. Die Eröffnung findet in einem feierlichen Rahmen im neuen Rathaus statt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

