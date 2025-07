Diebe schlachten aufgemotzten VW Golf komplett aus

Dreister geht es wohl kaum: Unbekannte sind in den vergangenen Tagen in eine Werkstatt in Buchdorf eingedrungen und haben ein Auto regelrecht ausgeschlachtet. Was verwundert: Dieses war schon rund 20 Jahre alt. Weil es sich aber um ein nicht alltägliches Fahrzeug handelte, ist der Schaden, den die Diebe anrichteten, doch beträchtlich.

Die Polizei spricht von „einem einigermaßen kuriosen“ Fall, der sich in dem Anwesen in der Albert-Proeller-Straße zutrug. Angezeigt wurde das Delikt am Dienstag. Zuvor hatte der Besitzer des Pkw in dem Gebäude lediglich noch das nackte Karosseriegestell samt Rädern eines schwarzen, getunten VW Golf vorgefunden. Die Täter hatten sämtliche Innenausstattung, die zum Beispiel Ledersitze, Verkleidungen, Türabdeckungen, lichttechnischen Einrichtungen und Spiegel ausgebaut und abtransportiert. Damit nicht genug: Sie nahmen auch den kompletten V6-Motorblock mit. Der Schaden beläuft sich dem Betroffenen zufolge auf etwa 20.000 Euro.

VW Golf in Buchdorf ausgeschlachtet: Die Diebe müssen Fachleute im Kfz-Bereich sein

Die Beamten ermitteln nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet um Hinweise. Solche nimmt die Inspektion Donauwörth entgegen. Telefon: 0906/706670. Die Polizei geht davon aus, dass die Diebe genau wussten, welche Teile sie stahlen. Die waren nämlich besonders hochwertig und damit teuer. Außerdem verfügen sie höchstwahrscheinlich über Fachwissen im Kfz-Bereich. (AZ)