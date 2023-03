Diebe stehlen in Buchdorf wertvolle Teile aus Autos

Unbekannte schlachten bei einem Gebrauchtwagenhändler in Buchdorf zwei Audi regelrecht aus. Der Schaden ist enorm.

Offenbar ganz gezielt haben Diebe in Buchdorf zwei Autos regelrecht "ausgeschlachtet". Wie die Polizei berichtet, machten sich die Täter in der Zeit zwischen Sonntag, 14 Uhr, und Montag, 9.15 Uhr, an zwei Audi A6 zu schaffen, die auf dem Stellplatz eines Gebrauchtwagenhändlers standen. Der Schaden ist enorm.

Die Diebe hebelten die Türen der Pkw gewaltsam auf, um in das Innere zu gelangen. Dann bauten sie wertvolle Teile aus: die Sitze, die Klimaanlagen-Steuergeräte, die Navigationseinheiten und die Lenkräder. Zudem montierten die Täter an einem der beiden Autos die Frontschürze und die Motorhaube ab und nahmen sie mit. Die Beute hat einen Wert von rund 25.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)