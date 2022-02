Buchdorf

vor 19 Min.

Ein Papagei flattert in Buchdorf durch die Gärten

Plus Ein exotischer Vogel sorgt buchstäblich für Farbe in Buchdorf. Der Ausreißer ist offenbar ein besonders schlaues Pfirsichköpfchen.

Von Wolfgang Widemann

In Buchdorf traut so mancher Gartenbesitzer in diesen Tagen seinen Augen kaum. An den Futterhäuschen für die heimische Vogelwelt tummeln sich nicht nur Spatzen, Meisen und Amseln, sondern auch ein knallbunter, exotischer gefiederter Gast: ein Pfirsichköpfchen. Inzwischen ist auch klar, woher der Papagei kommt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen