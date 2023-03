Buchdorf

18:11 Uhr

Die Entscheidung über den Buchdorfer Solarpark steht unmittelbar bevor

Plus An Solarparks scheiden sich die Geister. Längst geht es um Grundsatzfragen. In Buchdorf kommt es am Sonntag zum Bürgerentscheid. Das Ergebnis interessiert nicht nur im Ort selbst.

Von Barbara Wild

An diesem klaren und sonnigen Donnerstag riecht es auf dem Acker zwischen Baierfeld und Bergstetten nach Schnittlauch. Die Pflanzen sind schon kräftig und die Sonne strahlt vom eisblauen Himmel. Ob hier weiter Schnittlauch wachsen wird oder die Sonne Strom erzeugt – das wird sich am Sonntagabend entscheiden. Der Bürgerentscheid zu den geplanten Solarparks steht am 5. März ins Haus. Und steht man dieser Tage auf dem Feld, um das es geht, so springt einen die im Dorf, im Landkreis und wohl im ganzen Land diskutierte Grundsatzfrage nahezu an: Landwirtschaft oder Solarstrom – wie kann das miteinander in Einklang gebracht werden?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

