Es herrscht noch große Leere in Buchdorfs Geschäftshaus

Plus Es geht einiges voran in Buchdorf, doch beim neuen Geschäftshaus stockt es noch sichtlich. Bürgermeister Walter Grob hat indes einige Ideen.

Bis Buchdorf eine neue Mitte hat, wird es wohl noch eine Weile dauern. Das weiß man in der Gemeinde – und dennoch: "Es geht voran", sagt Bürgermeister Walter Grob. Mit dem Neubau des Rathauses hat man Maßstäbe gesetzt. Und nun befindet man sich für das benachbarte Geschäftshaus im Endspurt. Noch in diesem Jahr soll die Raiffeisen-Volksbank dorthin umziehen.