Falschnachricht über versuchte Kindesentführung schreckt Buchdorf auf

Erneut gibt es eine Meldung, ein Kind sei von einer fremden Person angesprochen worden - dieses Mal in Buchdorf. Eine Mutter warnt per Sprachnachricht. Die Polizei reagiert jetzt.

Es ist die Urangst der Eltern: Das eigene Kind wird an der Straße angesprochen, von einem Fremden ins Auto gezerrt. Das Kind ist entführt, verschleppt, keine Chance auf ein Wiedersehen. Es ist also verständlich, dass auch nur ein Anfangsverdacht auf eine Kindesentführung sich wie ein Lauffeuer verbreitet. So geschieht es auch dieser Tage in Buchdorf - und mittlerweile weit über die Grenze des Jura-Dorfes hinaus. Doch die Polizei gibt Entwarnung: Es gab keine versuchte Kindesentführung. Kein Kind wurde in einen Wagen gezerrt oder auch gar der Versuch dazu unternommen. Trotzdem ist das Thema in der Welt und die Polizei sieht sich jetzt genötigt, der Dynamik entgegenzusteuern.

Begonnen hat alles am vergangenen Sonntag. Bei der Polizei wurde gemeldet, ein fünfjähriges Kind in Buchdorf sei von einem Fremden angesprochen worden. Die Polizei nehme solche Schilderungen stets sehr ernst, heißt es vom Polizeipräsidium Schwaben Nord. Auch bisher sei man solchen Vorfällen stets nachgegangen. Zur Erinnerung: Bereits in Nördlingen, Wolferstadt, Riedlingen waren ähnliche Vorfälle der Polizei gemeldet worden. Stets wurde ermittelt, doch keine handfesten Hinweise gefunden. Beim Buchdorfer Fall habe das betroffene Kind sehr unterschiedliche Angaben zum Täter gemacht, heißt es aus Ermittlerkreisen. Weitere Nachforschungen blieben auch dieses Mal ohne Ergebnis. Die Polizei hatte verstärkt uniformierte und zivile Streifen eingesetzt.

Sprachnachricht einer Mutter verbreitet sich wie ein Lauffeuer

Seit Dienstag macht nun die Sprachnachricht einer Mutter die Runde. Sie spricht davon, dass "ein befreundeter Polizist" sie gebeten habe, diese Nachricht zu verbreiten. In Buchdorf würden sich "die Fälle häufen, dass Kinder in Autos gezerrt würden". Sie beschreibt Beispiele. Zudem sei versucht worden, ein 13-jähriges Mädchen in einen kleinen Lieferwagen zu zerren. Die Männer seien zu zweit gewesen. Auch an Haustüren würde geklingelt werden, wenn am Türschild erkennbar sei, dass dort eine Familie wohne. Man dürfe die Kinder ab sofort nicht mehr rauslassen, empfiehlt die Mutter. Zivilbeamte würden eingesetzt werden. In der Zeitung würde nicht berichtet werden, weil "die Täter" gefasst werden sollen.

Die Nachricht wird in WhatsApp-Gruppen der weiterführenden Schulen, der Grundschulen, der Kindergärten geteilt. Nicht nur in Buchdorf kommt die dringliche Warnung an, sondern verbreitet sich in der gesamten Region wie ein Lauffeuer. In Donauwörth spült es Eltern die Botschaft ebenso aufs Handy wie in Nördlingen oder Oberndorf. Bei den Polizei-Dienststellen laufen die Drähte heiß, weil immer mehr Eltern und auch Leiter von Kindergärten und Schulen nachfragen.

Kein Versuch einer Kindesentführung in Buchdorf, betont die Polizei

Das Polizeipräsidium Schwaben Nord stellt am Freitag darauf hin klar, dass aktuell "keinerlei Hinweise den geschilderten Sachverhalt in irgendeiner Form bestätigen". Kurzum: Nichts davon entspricht der Wahrheit. Mittlerweile reagieren auch die örtlichen Kindergärten und Grundschulen. Sie informieren die Eltern, dass der Inhalt der verbreiteten Sprachnachricht nicht der Wahrheit entspreche.

Die Polizei appelliert, Informationen nicht weiterzuverbreiten, sondern sich direkt an die Dienststellen zu wenden. "Öffentlich geäußerte Vermutungen und Zusammenfassungen von Gerüchten über Kettenbriefe tragen zur Verunsicherung bei. Sogenannte digitale Kettenbriefe sind aus polizeilicher Sicht im Hinblick auf eine zielführende Lösung nicht hilfreich."