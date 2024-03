Gemeinde Buchdorf gewährt Tennisclub einen hohen Zuschuss

Plus Wieder unterstützt die Gemeinde großzügig einen Verein finanziell, dieses Mal den TC Buchdorf. Der Gemeinderat fasst einen Beschluss.

Die Gemeinde Buchdorf greift einem weiteren Verein finanziell tatkräftig unter die Arme. Sie übernimmt einen großen Teil der Kosten, die dem Tennisclub bei zwei Projekten entstehen. Er möchte seine Plätze sanieren und die Heizung im Vereinsheim erneuern.

Nach Auskunft von Bürgermeister Walter Grob stehen bei den Vorhaben Kosten in Höhe von insgesamt 160.000 bis 170.000 Euro im Raum. Der TCB rechne mit einem Zuschuss des Bayerischen Landessportverbandes und plane Eigenleistungen ein. Dennoch: Ein Betrag von etwa 130.000 Euro bleibe offen.