Heimat-Check: Topwerte für Lebensqualität in Buchdorf

Beim Heimat-Check erreicht die Gemeinde Buchdorf gute Noten auch bei Sicherheit und Sauberkeit. Ganz anders sieht es bei der Gastronomie aus.

Was läuft gut, wo besteht Verbesserungsbedarf? Womit sind die Bürgerinnen und Bürger zufrieden, was fehlt ihnen speziell an ihrem Ort? Wie wohl fühlen sich die Schwaben in ihrer Heimat? Das wollten die Donauwörther Zeitung und ihre Schwesterzeitungen im nördlichen Bayerisch-Schwaben und angrenzenden Oberbayern wissen. Erstmals gab es eine große Online-Umfrage, den sogenannten Heimat-Check. Dabei vergaben die Teilnehmenden in verschiedenen Bereichen Punkte von null als negativste bis zehn als positivste Bewertung. Die Ergebnisse, die nicht repräsentativ sind, liegen vor. Wir präsentieren diese nun. Heute ist die Gemeinde Buchdorf an der Reihe.

Die Jura-Kommune hat sich in den vergangenen Jahren enorm entwickelt. Da die Gewerbesteuer-Einnahmen meist üppig sprudelten, konnte sich die Gemeinde einiges leisten. Die Infrastruktur wurde auf den neuesten Stand gebracht. Zudem setzten die Verantwortlichen der Kommune auf Wachstum. Mehrere große neue Baugebiete mit vergleichsweise günstigen Grundstückspreisen sorgten dafür, dass sich zahlreiche Auswärtige in Buchdorf niederließen und die Bevölkerung zunahm. Mittlerweile hat die Gemeinde fast 2000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Immobilienmarkt in Buchdorf liegt über dem Durchschnitt im Donau-Ries

Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass der Immobilienmarkt in Buchdorf mit einem Wert von 6,60 recht positiv bewertet wird, also die Miet- und Kaufpreise sowie das Wohnungsangebot vor Ort. Der Landkreis insgesamt kommt hier auf einen Schnitt von 5,18.

Die Lebensqualität allgemein erreicht in Buchdorf mit 8,30 eine Note, die ein gutes Stück über der Gesamtbewertung im Landkreis (7,45) liegt. Die beste Einzelnote vergeben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Gemeinde Buchdorf in der Kategorie Sicherheit (9,10). Der Kreis-Durchschnitt ist hier mit 7,27 deutlich niedriger.

Das gute Angebot mit Kita und Grundschul-Außenstelle dürfte dafür verantwortlich sein, dass es auch im Bereich Kinder und Jugendliche einen überdurchschnittlichen Wert (6,10) im Vergleich zum Donau-Ries-Kreis (5,71) gibt. Das Vereinsleben erreicht mit 8,60 ebenfalls ein hohes Niveau (Kreis: 7,48). Recht wohl fühlen sich anscheinend auch Senioren. Die Note hier: 5,90 (Kreis: 5,35). Der Öffentliche Personennahverkehr, der in der Region insgesamt eher niedrige Werte erreicht, wird in Buchdorf noch einigermaßen positiv beurteilt, jedoch ist in einigen Kommentaren von Teilnehmern herauszulesen, dass es Verbesserungsbedarf gibt. So heißt es unter anderem: "Falls ein Bus fährt, ist er nur auf Schulkinder abgestimmt und für Normalnutzer im Verhältnis zum Auto zu teuer."

Niedrige Wertungen in Gastronomie, Kultur und Freizeit

In mehreren Bereichen sehen die Teilnehmer der Umfrage in Buchdorf noch deutlich Luft nach oben. In der Rubrik Gastronomie steht eine 2,70 - die niedrigste Einzelwertung. Die Kategorie Kultur und Freizeit schneidet mit 4,00 ab (Kreis: 4,61) und im Bereich Klimaschutz und Digitalisierung steht ein Wert von 4,40 (Kreis: 5,12). Der Einzelhandel bringt es auf 4,70. "Wir brauchen einfach mehr Geschäfte", merkt dazu ein Bürger an. Bei der Gesundheitsversorgung hätten die Buchdorfer ebenfalls gerne ein besseres Angebot (3,40). Bekanntlich ist die Gemeinde seit längerer Zeit bemüht, dass sich wieder ein Hausarzt im Ort ansiedelt.

Zum Abschluss noch ein Wert, der den ohnehin schon respektablen Kreis-Schnitt übertrifft. Sie Sauberkeit erhält in Buchdorf eine 8,60. Alle Kategorien zusammengerechnet, bringt es die Kommune auf eine 5,89. Damit hebt Buchdorf den Landkreiswert (5,69).