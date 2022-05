Buchdorf

07:30 Uhr

Höhere Schulden, aber auch neue Impulse für Buchdorf

Plus Gemeinderat in Buchdorf sagt Ja zu einer Reihe von Projekten, die 2022 angepackt, weitergeführt oder vollendet werden sollen. Was in den nächsten Jahren ansteht.

Von Helmut Bissinger

Der Buchdorfer Gemeinderat wagt sich weiter an große Vorhaben, was wohl mit hohen Schulden verbunden sein wird. "Aber die Belebung der Dorfmitte mit dem geplanten Bürgerhaus ist eine große Chance", brachte Bürgermeister Walter Grob das Wagnis bei den Haushaltsberatungen auf den Punkt. Von der Neugestaltung der Ortsmitte verspricht sich Grob "vielfältige Impulse für eine erfolgreiche Weiterentwicklung unserer Gemeinde". Den Etat für 2022 genehmigte der Gemeinderat mehrheitlich.

