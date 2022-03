Hoher Sachschaden bei Unfall in Buchdorf

Bei einem Unfall in Buchdorf ist ordentlich Blechschaden entstanden. Verursacherin ist eine 26-Jährige.

Bei einem Verkehrsunfall ist am Dienstag in Buchdorf hoher Sachschaden entstanden. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 26-Jährige um 17.30 Uhr mit ihrem Auto von der Alten Bundesstraße in einer Kurve nach links in Richtung Bergstetten abbiegen. Jedoch kam in diesem Moment auf der Hauptstraße ein 46-Jähriger mit seinem Pkw entgegen. Die junge Frau übersah diesen. Die Folge: Die beiden Wagen stießen auf der Kreuzung zusammen. Der Schaden summiert sich nach ersten Schätzungen auf über 15.000 Euro. Eines der Fahrzeuge musste abgeschleppt werden. (AZ)