In der Dorfmitte in Buchdorf geht es voran: Das ist geplant

Dieses Gerüst steht nur noch ein paar Wochen: Im September wird das Feuerwehrgerätehaus in Buchdorf eingeweiht.

Plus Buchdorfs alte Raiba-Filiale ist abgerissen, bald geht die Gestaltung des Dorfplatzes los, nächstes Jahr folgt das Bürgerhaus. Auch der Plan für die Kanäle steht.

Dieses Ende ist ein Neubeginn: Wie wir berichteten, ist die alte Filiale der Raiffeisen-Bank in Buchdorf abgerissen. Das macht den Weg frei für den nächsten der vielen Schritte, die für die neue Dorfmitte noch nötig sind. Bürgermeister Walter Grob sagt: "Ende Juni geht es los am Dorfplatz." Dort wird etwa portugiesischer Granit gepflastert. Dazu kommt ein Brunnen, Bänke, Bäume. Bis Jahresende soll das Projekt fertig sein. Auch die Arbeiten am Feuerwehrgerätehaus sind bis dahin voraussichtlich längst abgeschlossen.

Die Dorfmitte ist es dann aber noch lange nicht. Schließlich soll Ende 2023 die Ausschreibung für das neue Bürgerhaus folgen. Der Bauantrag ist eingereicht. Ab Frühjahr 2024 wird laut Grob gebaut. Er rechnet bei den Arbeiten mit einer Dauer von zwei Jahren.

