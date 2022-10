Investor baut großen Solarpark in Buchdorf und Baierfeld

Plus Auf über 20 Hektar entsteht in Buchdorf ein Solarpark mit zwei Flächen. Vor zwei Jahren war das Projekt noch abgelehnt worden, doch der Investor hat nachgebessert.

Am Ende war es eine kurze Angelegenheit. Doch das Vorspiel hat mehr als zwei Jahre gedauert. Buchdorf und vor allem sein Ortsteil Baierfeld sollen nun doch jene Freiflächen-Photovoltaik-Anlage bekommen, die lange umstritten war und gegen die Bürger anfangs massiv protestiert hatten. Der Investor, die Firma Actensys aus Eilzee (Landkreis Günzburg), hatte seine Pläne deswegen mehrmals geändert, der Gemeinderat entsprechend mehrmals über das Projekt diskutiert.