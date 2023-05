Jubiläumskonzert in Buchdorf gerät zum bunten Melodienstrauß

Der Musikverein Frohsinn Buchdorf feierte sein 35-jähriges Bestehen mit einem großen Konzert der guten Laune. Warum es heuer besonders viele Ehrungen gab.

35 Jahre wurde der Musikverein Frohsinn Buchdorf alt und beging diesen Anlass – obwohl kein klassisches Jubiläum – mit Pauken und Trompeten. Die Musikanten erwarteten eine voll besetzte Monheimer Stadthalle und ein gespanntes Publikum. Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende Sandra Steidle gestaltete die Jugendkapelle mit ihrer Dirigentin Katharina Behringer den ersten Konzertteil. Mit dem Eröffnungsstück und Konzertmarsch „Infinity“ wurden die Gäste auch musikalisch willkommen geheißen.

Dann ging die es in die Vergangenheit zu Star Wars und dem „Raiders Marsch“, bei dem sich alle Anwesenden mit Indiana Jones auf eine Abenteuerreise begaben. Passend zum Thema Jubiläum folgten nun die „Disney Film Favorites“, da auch Disney heuer ein Jubiläum feiert – nämlich bereits 100 Jahre. In diesem Medley wurden Stücke aus Arielle, Die Schöne und das Biest, König der Löwen und Aladdin vereint und vorgetragen. Mit einer besonderen Komposition würdigte das Ensemble die Rockgruppe "Queen" – nämlich mit „Bohemian Rhapsody“.

Zahlreiche Auszeichnungen wurden heuer fällig – sie waren in der Pandemie nicht möglich

Ein Höhepunkt des Abends waren die anstehenden Ehrungen, die von dem Bezirksvorsitzenden Joachim Braun gemeinsam mit der Vorsitzenden Jana Mayr vorgenommen wurden. Da in den vergangenen Jahren aufgrund der Pandemie kein Konzert hatte stattfinden können, galt es, besonders viele Auszeichnungen nachzuholen.

Für die bestandene Bläserprüfung D 1 wurde Lara Herrmann geehrt, für die Bläserprüfung D 2 waren es Johanna Reiner, Leni Schiele und Bernadette Sprater. Zwei Musiker wurden für ihre besonderen Dienste im Musikverein ausgezeichnet: Horst Nover für 25 Jahre aktives Musizieren sowie 15 Jahre aktive Tätigkeit als Vorsitzender und Kerstin Huber für 15 Jahre aktive Tätigkeit als Dirigentin.

Für 25-jährige aktive Tätigkeit als Musikanten wurden Corinna Reiner, Stephanie Rotzer, Sandra Steidle und Michael Vellinger ausgezeichnet. Für 20-jährige aktive Tätigkeit als Musikanten wurden Katharina Behringer, Markus Gerstmeier, Florian Karl, Anna Lechner, Jana Mayr, Katrin Musaeus, Martin Rebele, Christina Schwab und Tanja Weigl ausgezeichnet. Für 15-jährige aktive Tätigkeit als Musikanten wurden Michael Bayer, Anja Behringer, Lena Czesch, Anja Eschig, Peter Gerstmeier, Julia Hummel, Antonia Stengel, Julian Strasser und Simon Strasser ausgezeichnet. Für zehnjährige aktive Tätigkeit als Musikanten wurden Philipp Behringer, Selina Kraus, Leonie Lindemeir, Jonathan Sprater und Elia Strasser ausgezeichnet.

Nach so viel gesprochener Anerkennung ging es dann musikalisch mit einem Stück weiter, bei dem es ebenfalls um dieses Thema geht: „The greatest Showman“. Danach wurde das Publikum bei „Mamma Mia“ zum Mittanzen und Mitsingen eingeladen – ganz so, wie es sich eben für ein Jubiläum gehört. Als Zugabe spielte die Jugendkapelle den Konzertmarsch „Laredo“, der zugleich ihr Abschiedsstück an diesem Abend war.

Die Jugendkapelle des Musikvereins Buchdorf zeigte mit einer Reihe von Konzertbeiträgen, wie gut sie aufgestellt ist. Foto: Heinz Mayr

Die Stammkapelle startete nach der Pause richtig durch

Nach einer kleinen Pause gab die Stammkapelle unter der Leitung von Kerstin Huber ihr Können zum Besten. Begonnen wurde mit dem „Deutschmeister Regimentsmarsch“, der heuer ebenfalls ein Jubiläum feiert – nämlich bereits 130 Jahre. Anschließend folgte das Stück „Mit der Kraft der Musik“, mit dem die Musikanten und Musikantinnen am Vortag die Wertungsrichter in Huisheim von ihrem Können überzeugt hatten.

Weiter ging es mit dem zweiten Stück des Wertungsspiels – einer musikalischen Reise durch die Filmklassiker von „König der Löwen“. Anschließend folgte die Polka „Ein halbes Jahrhundert“, bei dem die Gäste fleißig mitklatschten. Das Publikum ließ sich auch von "Rock it" mitreißen und stimmte tatkräftig durch Gesang mit ein. Den Abschluss des Konzertes bildete der Ohrwurm „Berliner Luft“, bei dem auf das Jubiläum angestoßen wurde. Als Zugabe spielte die Stammkapelle die Komposition „Ein Leben lang“, bevor sie mit der Bayernhymne traditionell in Gemeinschaft mit der Jugendkapelle das Konzert beendete. (AZ)