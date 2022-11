Aus einer Buchdorfer Spendensammlung wurde Freundschaft

Erstmals fährt eine Delegation von Musikern und Bekannten nach Schuld ins Ahrthal. Die Spendenaktion von Erna Dirschinger kann eine erstaunliche Bilanz vorweisen.

Eine 48-köpfige Reisegruppe aus Musikern, Sängern und Freunden um Erna Dirschinger aus Buchdorf besuchte die Gemeinde Schuld im Ahrtal. Viele der Mitreisenden machten sich erstmals ein Bild von der nach wie vor erschütternden Lage vor Ort. Gleichzeitig wurde die frische Freundschaft mit gemeinsamen Musizieren, Gottesdienst und dem Versprechen auf weitere Wiedersehen und Hilfe aus dem Landkreis Donau-Ries manifestiert.

Bürgermeister Helmut Lussi war im August in Buchdorf zu Besuch, jetzt kamen die Schwaben ins Ahrtal. Am Abend konnte die Pfarrkirche als Konzertsaal genutzt werden, und so erklangen im Gotteshaus die erfrischend vorgetragenen Chorlieder der Bäldle-Musikanten für rund zwei Stunden.

Monheimer Diakon Thomas Rieger feierte eine bewegende Messfeier in Schuld

Nach dem geselligen Abend im Pfarrsaal wurden die Reisenden in die umliegenden Hotels gefahren. In Schuld waren die drei großen Hotels der Flut zum Opfer gefallen, und so wurden die Gäste in insgesamt fünf Hotels im Umkreis untergebracht. Der Sonntagsgottesdienst wurde von Diakon Thomas Rieger aus Monheim zelebriert. Ihm war die Gegend bekannt, da er im vergangenen Jahr als Ersthelfer gleich nach der Katastrophe dort eingesetzt war. Es war eine bewegende Messfeier, bei der Diakon Rieger treffende Worte sowohl für die Schwaben als auch die betroffenen Hochwassergeschädigten fand. Zu Tränen gerührt bedankten sich die Anwesenden.

Erstmals erblickten die meisten der Mitreisenden, die Lage vor Ort: "Hier sieht es ja aus wie im Krieg", lauteten die entsetzten Bemerkungen im Bus. Zerstörte Brücken, skelettierte Häuser, eingerissene Bauwerke und meterhohe Dreckspuren und abgeblätterter Verputz an den noch stehenden Gebäuden zeugten von der verheerenden Katastrophe, welche die Region vor eineinhalb Jahren so schrecklich getroffen hatte. "Das Ahrtal ist mittlerweile leider vergessen, die Hilfe geht schleppend - oder überhaupt nicht mehr voran", so lautete der Kommentar des Bürgermeisters.

Erna Dirschinger aus Buchdorf sammelte 65.000 Euro fürs Ahrtal

65.000 Euro hat Erna Dirschinger in den letzten eineinhalb Jahren gesammelt und bar dem Bürgermeister zum unbürokratischen Weitergeben überreicht. Als Geschenk brachte sie einen Bildband über die verschiedenen Aktionen mit, und einen Ordner mit handschriftlichen Grüßen all der Einrichtungen, Musikgruppen, Pfarrämter und Institutionen, die sie dabei unterstützt haben. (AZ)