Millionenprojekt in Buchdorf: Gemeinde erweitert das Feuerwehrhaus

Plus Für knapp 1,9 Millionen wird das Domizil der Feuerwehr Buchdorf erweitert. Warum diese Maßnahme notwendig ist und welche Förderungen die Gemeinde dafür erhält.

Neben dem bestehenden Gebäude klafft bereits ein tiefes Loch. Das Feuerwehrhaus in Buchdorf erhält einen Anbau. Dass dies aber eine Baumaßnahme ist, die eine herausragende Stellung einnimmt, liegt darin begründet, dass die aufstrebende Kommune aktuell gleich mehrere Herausforderungen zu meistern hat: die "neue Mitte" und das Vorhaben des FSV Buchdorf, das Sportareal neu zu gestalten - das sind weitere Projekte, die viel Geld verschlingen.