Mini gerät auf Gegenfahrbahn und stößt mit Audi zusammen

Ein 18-Jähriger hatte nicht aufgepasst. Er landete mit seinem Wagen an Baum und Gartenzaun. Die außerdem betroffene 32-jährige Fahrerin kam ins Krankenhaus.

Ein Mini und ein Audi stießen in Buchdorf so heftig zusammen, dass der Mini an einem Baum und einem Gartenzaun landete. Passiert ist der Unfall am Samstagvormittag. Wie die Polizei mitteilt, ist unklar, wie es dazu kam. Ein 18-jähriger Buchdorfer war mit dem Mini in der Hauptstraße unterwegs, als er auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kam ihm eine 32-Jährige aus Tapfheim mit ihrem Audi entgegen. Die Frau konnte nicht mehr ausweichen, sodass beide Fahrzeuge seitlich zusammenstießen.

Durch die Wucht des Aufpralls kam der Mini nach rechts von der Straße ab und stieß gegen einen Baum samt Gartenzaun. Die Audi-Lenkerin wurde durch den Unfall leicht am rechten Arm verletzt und musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf rund 13.000 Euro geschätzt. Die Feuewehr Buchdorf war mit zehn Einsatzkräften vor Ort. (AZ)