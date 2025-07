Minis Buchdorf beim Willibalds-Cup 2025 in Eichstätt

Auch in diesem Jahr nahmen die Ministranten der Pfarrei Buchdorf an dem jährlich ausgetragenen Fußballturnier des Bistums Eichstätt, dem Willibalds-Cup teil. Heuer konnten zum ersten Mal seit Corona wieder zwei Mannschaften gestellt werden, unterteilt in die Altersklassen Junioren (bis 14 Jahren) und Senioren (ab 15 Jahren). Eigens für den Willibalds-Cup wurden neue Trikots mit der Aufschrift „Minis Buchdorf“ angeschafft, über die sich die Jugendlichen sehr freuten. Auch sorgten die Oberminis den ganzen Tag über für das leibliche Wohl aller Mitgereisten. Die Fußballerinnen und Fußballer zeigten vollen Einsatz und wurden durch die lautstarke Anfeuerung ihrer Fans unterstützt. Am Ende konnte sich die Junioren-Mannschaft einen sehr guten 4. Platz und die Senioren-Mannschaft einen starken 3. Platz erspielen. Die Ministranten aus Buchdorf bedanken sich beim Bistum Eichstätt und den Verantwortlichen für die Ausrichtung des Turniers und freuen sich bereits jetzt schon auf nächstes Jahr.

