Musikverein Buchdorf lässt weihnachtliche Freude erklingen

Im gemeinsamen Konzert bringen Stammkapelle und Jugendkapelle Klassiker aller Art zu Gehör und feiern so mit ihrem Publikum diese besondere Jahreszeit.

Das traditionelle Weihnachtskonzert des Musikvereins „Frohsinn“ Buchdorf stand heuer – nach zweijähriger Corona-Pause – ganz im Zeichen der „Freude“. Die Kapelle hatte in die St.-Ulrichs-Kirche nach Buchdorf eingeladen, um durch gemeinsames Musizieren auf die Weihnachtszeit einzustimmen. Die Jugendkapelle mit ihrer Dirigentin Katharina Behringer und die Stammkapelle unter der Leitung von Kerstin Huber durften auf eine voll besetzte Kirche mit Zuhörenden aus nah und fern blicken.

Zu Beginn stimmte die Jugendkapelle mit Liedern wie „Alle Jahre wieder“, „Last Christmas“, „Kleine Weihnachtsfantasie“, „All I want for Christmas is you“, „Tochter Zion“, „Pechelbel`s Christmas“ und „Feliz Navidad“ die Besucherinnen und Besucher ein. Anschließend folgte die Stammkapelle mit dem Werk „Die Himmel rühmen“ (Ludwig van Beethoven), welches vom Gesangsduo Sandra und Ludwig dargeboten wurde. Nach einer kurzen Gedankenreise in die Berge ging es weiter mit dem traditionellen „Süßer die Glocken nie klingen“, gefolgt von einem Stück aus Musik und Gesang, mit dem man Freude nicht besser ausdrücken könnte: „Gloria in excelsis Deo“ – Ehre sei Gott in der Höhe.

Zum Abschluss des Konzerts in Buchdorf gibt es die "Ode an die Freude"

Danach überraschten die Musiker mit der Polka „Böhmische Weihnacht“, welche verschiedene bekannte Weihnachtslieder in einem Medley vereint. Heitere und fröhliche Klänge reflektierten die jährliche Freude zum Weihnachtsfest in „Triumph of the skies“, aus dem zwei Strophen gesanglich vorgetragen wurden. Und das letzte Lied im Programm bildete „A happy merry Christmas“, ein Medley aus drei bekannten englischen Liedern.

Um dem Motto „Freude“ auch wirklich gerecht zu werden, gab es als Zugabe das weltbekannte Lied „Ode an die Freude“ (Beethoven), welches von der Jugend- sowie der Stammkapelle gemeinsam intoniert wurde. Den Abschluss stellte traditionell das gemeinsame „Oh du fröhliche“ mit allen Musizierenden und dem Publikum dar. Anschließend lud der Musikverein alle Gäste ins Pfarrheim ein, um den Abend mit warmen Getränken und guten Gesprächen gemütlich ausklingen zu lassen. (AZ)

