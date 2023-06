Buchdorf

06:00 Uhr

Nächster Schritt zum Bürgerhaus in Buchdorf

So soll die "Neue Mitte" in Buchdorf einmal aussehen. Hinten zu sehen ist das Bürgerhaus, links davon das Rathaus, vorne das Geschäftshaus.

Plus Der Gemeinderat in Buchdorf fasst einen Beschluss zum neuen Bürgerhaus. So geht es bei dem Projekt nun weiter.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

Der Gemeinderat in Buchdorf hat den nächsten Schritt für das neue Bürgerhaus getan. Mit 9:3 Stimmen sprachen sich die Ratsmitglieder für den Bauantrag aus. Bis das Bauwerk fertig ist, vergeht freilich noch einige Zeit.

Die Pläne für das Bürgerhaus sind seit längerer Zeit bekannt und wurden der Öffentlichkeit präsentiert. Es handelt sich um das dritte Gebäude in der "Neuen Mitte". Dort sind bereits das Rathaus und ein Geschäftshaus verwirklicht. Der Dorfplatz zwischen diesen beiden Gebäuden soll in diesem Jahr weitgehend fertiggestellt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen