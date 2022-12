Buchdorf

Neue Hausarzt-Praxis in Buchdorf soll Mitte 2023 starten

Bürgermeister Walter Grob und Hausärztin Dr. Rita Mallison schauen sich die künftigen Praxisräume im Geschäftshaus in der Buchdorfer Ortsmitte an.

Plus In Buchdorf will sich Allgemeinmedizinerin Dr. Rita Mallison mit einem Kollegen niederlassen. Warum sich die Ärzte für den Standort entschieden haben.

Von Helmut Bissinger

Schon einmal hat es einen Versuch gegeben. Er war allerdings gescheitert. Die neu angesiedelte Hausärztin kehrte Buchdorf den Rücken. Seither engagiert sich die Gemeinde, um eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger zu finden. Die passenden räumlichen Voraussetzungen hat die Kommune im neuen Geschäftshaus in der Ortsmitte geschaffen – und prompt kann Bürgermeister Walter Grob rechtzeitig vor Weihnachten einen Erfolg vermelden.

