Abriss macht Platz für den neuen Dorfplatz in Buchdorf

In Buchdorf wird erneut abgerissen: Die alte Raiba-Filiale fällt und damit ist der Platz frei für den neuen Dorfplatz.

In Buchdorf wird abgerissen. Die Raiba-Filiale in der Hauptstraße wird dieser Tage dem Erdboden gleichgemacht. Lange schon stand das Gebäude leer und wartete auf die Abrissbirne, doch jetzt drängt die Zeit, denn bis Ende 2023 muss der hier geplante Dorfplatz größtenteils umgesetzt sein, sonst geht der Gemeinde die schöne Förderung des über 200.000 Euro teuren Projektes durch die Lappen. Der Dorfplatz soll in der zuletzt schnell gewachsenen Gemeinde ein neuer Treffpunkt werden, wo das Dorfleben stattfindet und sich die Bürgerinnen und Bürger begegnen. Im Anschluss daran soll dann noch das neue Bürgerhaus gebaut werden. Die Gemeinde verschuldet sich dafür enorm. (fene)