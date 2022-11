Polizei stoppt angetrunkenen Fahrer in Buchdorf

Bei Buchdorf wird ein 56-jähriger Autofahrer von der Polizei kontrolliert. Er hat vorher einiges getrunken.

Eine Donauwörther Polizeistreife hielt am Donnerstag um kurz nach 20 Uhr auf der alten Bundesstraße bei Buchdorf einen Pkw zur Durchführung einer allgemeinen Verkehrskontrolle an. Bei dem 56-jährigen Mann am Steuer des Wagens konnte hierbei deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Dieses Messergebnis wurde bei einem gerichtsverwertbaren Test auf der Dienststelle wiederholt. Die Beamten nahmen eine Anzeige auf und übergaben den Fahrzeugschlüssel an die fahrtüchtige Ehefrau. (AZ)

