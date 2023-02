Buchdorf

06:00 Uhr

Sie kämpfen für den Solarpark in Buchdorf

Sie wollen die Energiewende anschieben - auch mit einem Solarpark in Buchdorf.

Plus Ein neu gegründeter Verein will, dass Buchdorf den genehmigten Solarpark baut – und auch die Bürger mitverdienen können. Das große Ziel: Ein autarkes Dorf.

Von Barbara Wild Artikel anhören Shape

Strom aus Sonnenkraft ist aktuell eines der bestimmenden Themen im Landkreis Donau-Ries. Kaum eine Kommune hatte noch keinen Antrag auf einen Solarpark auf der Agenda stehen. In Buchdorf ist das Thema aber besonders heiß diskutiert, denn eine Gruppe von Bürgern stemmt sich gegen den bereits genehmigten Solarpark mit einer Größe von über 24 Hektar in Baierfeld nahe der Grenze zu Bergstetten. Der Bürgerentscheid findet am 5. März statt. Jetzt aber melden sich Befürworter zu Wort.

