Sportheim in Buchdorf wird bald abgerissen

Plus Der Gemeinderat in Buchdorf bringt die planungsrechtlichen Voraussetzungen für das neue Sportgelände voran.

Die Tage des Sportheims in Buchdorf dürften bald gezählt sein. Dies berichtet Bürgermeister Werner Grob nach einer Sitzung des Gemeinderats. Es sei geplant, das Gebäude nach der Fußball-Vorrunde der Saison 2022/23 abzureißen. Danach sollen die neuen Anlagen mit dem neuen Sportheim entstehen.