Sportverein Buchdorf baut sein Vereinsheim neu

Plus Der TSV Buchdorf kann ein neues Sportheim bauen. Die Gemeinde fördert großzügig. Doch im Gemeinderat gibt es erhebliche Bedenken wegen der Finanzierung.

Der Sportverein in Buchdorf hat ehrgeizige Ziele. Um sie zu verwirklichen, müssen rund 1,8 Millionen Euro aufgebracht werden. Doch steht die Finanzierung auf wackeligen Beinen? Zumindest Teile des Buchdorfer Gemeinderats wollen mehr Klarheit, wie die Projekte letztlich bezahlt werden sollen. Die drei Ratsmitglieder von PWG/ Freie Wähler forderten vor einer Baugenehmigung die Vorlage eines „soliden und fundierten Finanzierungs- und Tilgungsplanes“. Doch ihr Antrag scheiterte.