Sturzflut-Gefahr in Baierfeld: Gemeinderat gibt Studie in Auftrag

Plus Die Gemeinde Buchdorf beschäftigt sich mit einem Sturzflut-Risikomanagement für den Ortsteil Baierfeld.

Spätestens seit der Flutkatastrophe im Ahrtal ist die Frage, ob solche Sturzflutereignisse vorhergesehen und welche Maßnahmen dagegen getroffen werden können, in vielen Kommunen auch in Bayern präsent. Besonders groß scheint die Gefahr im Ortsteil Baierfeld.

Dort habe man mit Regenfluten schon unliebsame Erfahrungen gemacht, führte Bürgermeister Walter Grob im Gemeinderat aus. Das Gremium beschäftigte sich intensiv mit dem Thema. Es beschloss einmütig, Angebote von Ingenieurbüros einzuholen, die in einer Studie mögliche Gefahrenpunkte aufzeigen sollen.