Telekom ermöglicht 5G-Netz in Buchdorf

Mehr Daten können durch 5G schneller durch das Netz fließen. Mit dem neuen Angebot in Buchdorf betreibt die Telekom im Kreis 69 Mobilfunkstandorte.

In Buchdorf ist nun 5G-Mobilfunk im Netz der Telekom nutzbar. Nach eigenen Angaben stehe ab sofort zusätzlich das Frequenzband 3,6 Gigahertz zur Verfügung. Dafür habe die Telekom neue Antennen in Betrieb genommen. Der Bedarf an mobiler Bandbreite nehme um 30 Prozent pro Jahr zu.

Schnellere Datenübertragung im 5G-Netz

Für Kundinnen und Kunden bedeute 5G mehr Kapazität: Das 3,6 GHz-Frequenzband ergänze die 5G-Frequenzen im Bereich 700 Megahertz und 2,1 GHz, die bereits bundesweit im Netz der Telekom im Einsatz seien. Darüber hinaus würden über die neuen 5G-Antennen mehr Daten schneller durchs Netz fließen. Voraussetzung ist ein geeignetes Handy oder Tablet.

Die Telekom betreibt im Landkreis Donau-Ries insgesamt 69 Mobilfunkstandorte. Die Bevölkerungsabdeckung liege bei rund 97 Prozent. Bis 2025 sollen weitere 33 Standorte hinzukommen. (AZ)