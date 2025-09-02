Turniersieg für die Stockfreunde

Spannung pur bis zur letzten Spielrunde gab es beim traditionellen Duo-Turnier der Stockschützen des FSV Buchdorf. Die Bäumenheimer waren mit Markus Reiner und Frank van Baalen angereist. Der Auftakt war für das Duo nicht gerade vielversprechend. Nicht nur trafen sie gleich auf die starken Tagmersheimer, viel mehr verpassten sie einen guten Start und verloren ohne Chance mit 4 zu 5. Nun hellwach spielte man sehr konstant gegen Hausen und da die Gegner sich viele Schussfehler leisteten, gewannen sie das Spiel mit 12 zu 1. Der planmäßige Aussetzer kam jetzt nicht gerade ideal. Obwohl sie im nächsten Spiel nicht schlecht spielten, war der Gegner aus Genderkingen in Topform und das Spiel mussten sie mit 2 zu 6 abgeben. Unbeirrt glaubten die Bäumenheimer weiterhin an ihre Chancen und Oberndorf hatte mit 9 zu 4 das Nachsehen. Auch das Duo aus Deiningen konnte gegen Bäumenheim keinen Stich machen und verlor hoch mit 13 zu 3. Nun stand die letzte Spielrunde an und es war klar, dass SV Tagmersheim, VSC Donauwörth und die Stockfreunde Bäumenheim den Tagessieg unter sich ausmachen sollten. Da jetzt auch noch das Lokalderby Donauwörth gegen Bäumenheim anstand, war die Spannung zum Schneiden. Das Bäumenheimer Duo schoss aus den Startlöchern und führte nach 3 Kehren mit 5 zu 0. Wohl wissend um die große Erfahrung und Spielstärke der Donauwörther mussten die Stockfreunde konzentriert weiterspielen, denn das Spiel war noch lange nicht entschieden. Donauwörth konnte in die nächsten beiden Kehren auf 5 zu 3 verkürzen aber die Bäumenheimer blieben selbstbewusst und ließen in der letzten Kehre nichts mehr zu. Das Derby gewann man 7 zu 3. Die Freude über den Sieg wurde noch größer, da die Tagmersheimer ihr letztes Spiel nicht gewinnen konnten. Gespannt wartete man auf die Endauswertung und am Ende konnte das Duo sich als Sieger feiern lassen. Auf dem Stockerl standen: 1. Stockfreunde Bäumenheim 8:4 Punkte +25 Stockpunkte 2. SV Tagmersheim 8:4 + 7 3. VSC Donauwörth 7:5 + 8

