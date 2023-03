Unbekannter beschädigt Marterl in Buchdorf

Ein Unbekannter stiehlt das schwarze Kreuz von einem Marterl in Buchdorf. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Unbekannter hat ein Marterl in Buchdorf beschädigt. Laut Polizei drehte der Täter zwischen Ende Februar und Montag, 8 Uhr, das schwarze Kreuz ab und nahm es mit. Der Bildstock steht am Rand des Römerwegs. Der Schaden beläuft sich auf etwa 50 Euro. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Inspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch