Ungeklärtes Fischsterben in Buchdorf

In einem Gewässer bei Buchdorf ist es zu einem mysteriösen Fischsterben gekommen. Das Wasserwirtschaftsamt hat Gewässerproben genommen.

In der Nähe von Buchdorf sind aus bislang ungeklärter Ursache zahlreiche Fische gestorben. Am Dienstag bemerkte laut Polizei ein 51-Jähriger gegen 15 Uhr in einem abgeschlossenen Gewässer etwa 20 tote Fische. Eine offensichtliche Ursache war nicht ersichtlich.

Das Wasserwirtschaftsamt wurde informiert und entnahm Gewässerproben. Diese wurden zur Untersuchung in ein Labor versandt, um festzustellen, ob es sich um eine natürliche Ursache oder um Fremdeinwirkung handelt. (AZ)