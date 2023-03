Vandalismus auf Vereinsgelände des TC Buchdorf

Unbekannte beschädigen das Vereinsgelände des TC Buchdorf. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Unbekannte haben das Vereinsgelände des TC Buchdorf in der Johannes-Kraus-Straße verwüstet. Laut Polizei erstattete ein Vorstandsmitglied am Dienstag Anzeige. Die Randalierer stießen am vorangegangenen Wochenende mehrere Lampen im Außenbereich um, schraubten Verschlüsse von den Fensterläden aus und rissen Abdeckungen von Kellerlichtschächten heraus. Die Höhe des Schadens ist noch nicht abschließend beziffert. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

