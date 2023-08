Zehn Kilo Kleidung: Zwei Männer räumen Altkleidercontainer aus

Zwei Männer haben sich in Buchdorf am Altkleidercontainer bedient, wurden aber von Zeugen beobachtet.

Mit dem Fahrrad sind zwei Männer am Mittwoch in die Buttergasse in Buchdorf gefahren, um sich den Inhalt des dortigen Altkleidercontainers anzusehen und einzupacken. Laut Polizei wurde das Duo von einem Zeugen beobachtet, der die Polizei rief. Bis die Beamten eintrafen, hatten die zwei bereits rund zehn Kilogramm Klamotten ausgeräumt. Sie erhielten eine Anzeige wegen des Verdachts auf einen besonders schweren Fall des Diebstahls. Die Schadenshöhe liegt bei rund 50 Euro. (AZ)