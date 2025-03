Mehrere tausend Euro Schaden: Bürger sitzen Betrügern im Internet auf

Zwei Personen aus der Region sind Betrügern im Internet auf den Leim gegangen. Eine 30-jährige Frau wollte Waren auf einer Online-Plattform für Secondhandkleidung anbieten. Dabei bekam sie von einer bislang unbekannten Person eine Phishing-Mail zugesandt und klickte auf den darin enthaltenen Link. Dort gab die Frau unter anderem ihre Kreditkartendaten an. Daraufhin bemerkte sie eine Abbuchung in Höhe von 4000 Euro von ihrem Konto, die sie nicht getätigt hatte. Sie erstattete am Montag Strafanzeige wegen Computerbetrugs in Donauwörth. Die Beamten nahmen ein Ermittlungsverfahren auf.

In einem weiteren Fall wurden einem Vater und seinen beiden Söhnen insgesamt über 3900 Euro unberechtigt abgebucht. Hier kam es den polizeilichen Ermittlungen zufolge zu Kopien vorhandener Zahlungskarten mit den sensiblen Bankdaten der drei Geschädigten. Die Polizei Donauwörth rät in diesem Zusammenhang unter anderem dazu, niemals ungeprüft auf den angegebenen Link in einer Mail zu klicken und regelmäßig Kontostand- sowie bewegungen zu überprüfen. (AZ)