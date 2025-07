Musterbeispiel: Wemdinger finanzieren mit 200.000 Euro ihre PV-Anlage

Die Bürger in Wemding nehmen die Energiewende in die eigene Hand. Auf dem Dach des neuen Feuerwehrhauses ist eine große Bürger-Photovoltaik-Anlage installiert worden, die am Donnerstag mit einem Festakt eingeweiht wurde. Bei der 1100 Quadratmeter großen Anlage handelt sich um ein Gemeinschaftsprojekt der Bürger-Energie-Genossenschaft Neuburg-Schrobenhausen-Aichach-Eichstätt (BEG), der Interessengemeinschaft BürgerEnergie Region Wemding, der Stadt Wemding, der Freiwilligen Feuerwehr Wemding und vor allem der Bürgerinnen und Bürger der Stadt, die als Darlehensgeber die Anlage vollständig selbst finanziert haben.

