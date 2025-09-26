Debatte um das Bürgergeld ist entwürdigend

Die Vorstellung erscheint vielen ungerecht: Die einen gehen zur Arbeit, schuften für ihr Geld – die anderen machen es sich zu Hause auf der Couch bequem und kassieren Geld vom Staat. Doch so simpel, wie manche politisch Verantwortliche in der Debatte um das Bürgergeld, beziehungsweise um den Sozialstaat argumentieren, ist es nicht. Vielmehr ist das, was einige momentan in der Politik von sich geben, fahrlässig und respektlos. Das ist immer dann der Fall, wenn der Eindruck entsteht, Bürgergeldempfänger seien per se allesamt faul und antriebslos. Die Zahlen aus den Jobcentern und die Erfahrungen der Leiter der Behörde sagen etwas ganz anderes aus.

