Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Bürgergeld-Debatte: Stigmatisierung und Missverständnisse über soziale Leistungen

Kommentar

Debatte um das Bürgergeld ist entwürdigend

Die Debatte um das Bürgergeld offenbart tiefgreifende Missverständnisse über die soziale Realität in Deutschland. Leistungsempfänger werden zunehmend stigmatisiert.
Thomas Hilgendorf
Von Thomas Hilgendorf
    • |
    • |
    • |
    Die Debatte um das Bürgergeld ist ebenso aufgeheizt wie stark vereinfacht.
    Die Debatte um das Bürgergeld ist ebenso aufgeheizt wie stark vereinfacht. Foto: Jens Kalaene/dpa

    Die Vorstellung erscheint vielen ungerecht: Die einen gehen zur Arbeit, schuften für ihr Geld – die anderen machen es sich zu Hause auf der Couch bequem und kassieren Geld vom Staat. Doch so simpel, wie manche politisch Verantwortliche in der Debatte um das Bürgergeld, beziehungsweise um den Sozialstaat argumentieren, ist es nicht. Vielmehr ist das, was einige momentan in der Politik von sich geben, fahrlässig und respektlos. Das ist immer dann der Fall, wenn der Eindruck entsteht, Bürgergeldempfänger seien per se allesamt faul und antriebslos. Die Zahlen aus den Jobcentern und die Erfahrungen der Leiter der Behörde sagen etwas ganz anderes aus.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden