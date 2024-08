Wie attraktiv ist das Bürgergeld im Kreis Donau-Ries?

Es ist eines der Reizthemen dieser Tage. In Talkshows, beim Plausch mit Freunden und Nachbarn, bei Parteiversammlungen. Das Bürgergeld polarisiert in der Gesellschaft ähnlich wie das Thema „Migration“ und der Krieg in der Ukraine. Zwischen den genannten Bereichen gibt es zudem Zusammenhänge. Doch wie ist die Lage wirklich, hier, vor Ort mit der Finanzhilfe, die eigentlich eine Art Notgeld sein sollte, aber eben längst zum Politikum geworden ist? Die Antworten, die die Leiterin des Jobcenters Donau-Ries, Monika Holzmann gibt, sie überraschen in einigen Punkten. Und sie machen klar: Einfache Lösungen wird es rund um das Bürgergeld wohl kaum geben.

Thomas Hilgendorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Donau-Ries Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bürgergeld Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis