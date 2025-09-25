Icon Menü
Bürgergeld im Donau-Ries: Mythen, Fakten und Herausforderungen im Sozialsystem

Landkreis Donau-Ries

Bürgergeld: Mythen und Fakten aus dem Kreis Donau-Ries

Im Landkreis Donau-Ries sind mehr als 2000 Menschen auf Bürgergeld angewiesen, wobei die Gruppen der Bezieher vielfältig sind. Was würde dem Sozialstaat helfen?
Von Thomas Hilgendorf
    • |
    • |
    • |
    Der Eingangsbereich des Jobcenters in Donauwörth. Die Leiterin der Behörde, Monika Holzmann, rät dazu, die Diskussion um das Bürgergeld sachlich und differenziert zu führen.
    Der Eingangsbereich des Jobcenters in Donauwörth. Die Leiterin der Behörde, Monika Holzmann, rät dazu, die Diskussion um das Bürgergeld sachlich und differenziert zu führen. Foto: Thomas Hilgendorf

    Es soll der „Herbst der Sozialreformen“ werden. So verkündeten es jüngst Vertreter der schwarz-roten Bundesregierung. Kritik gibt es dabei allem voran seit Langem am Bürgergeld. Doch wie ist die Situation vor Ort tatsächlich? Geben die Zahlen des Jobcenters Donau-Ries einen Missbrauch der Sozialleistungen im großen Stil her? Und: Wie sieht Monika Holzmann, die Leiterin der Behörde in Donauwörth, die aufgeheizte Debatte?

