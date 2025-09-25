Bürgergeld: Mythen und Fakten aus dem Kreis Donau-Ries

Es soll der „Herbst der Sozialreformen“ werden. So verkündeten es jüngst Vertreter der schwarz-roten Bundesregierung. Kritik gibt es dabei allem voran seit Langem am Bürgergeld. Doch wie ist die Situation vor Ort tatsächlich? Geben die Zahlen des Jobcenters Donau-Ries einen Missbrauch der Sozialleistungen im großen Stil her? Und: Wie sieht Monika Holzmann, die Leiterin der Behörde in Donauwörth, die aufgeheizte Debatte?
Landkreis Donau-Ries
