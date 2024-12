Teure Parkplätze am Kindernest

Bei zwei Vorschlägen von Bürgermeister Leonhard Schwab gab es in der Montags-Sitzung des Genderkinger Gemeinderats unterschiedliche Meinungen. Zur Parkplatz-Situation am Kindernest Regenbogen schloss sich eine Mehrheit von sechs zu drei Stimmen dem Beschlussantrag des Gemeindeoberhauptes an. Die Neuaufstellung des Bebauungsplanes „Schlossäcker“ lehnten dagegen sieben von neun anwesenden Räten ab, nur in seinem Stellvertreter Michael Fürst fand Schwab einen Unterstützer.

Adalbert Riehl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Leonhard Schwab Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Parkplatzsituation Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis