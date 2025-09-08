Themen in Bürgerversammlung: Sportanlage, Schulden und neue Projekte

In der Marktgemeinde Kaisheim steht ein Millionenprojekt kurz vor dem Abschluss. Die Generalsanierung des Sportgeländes im Kernort ist bis auf einige Restarbeiten fertig. Dies war eine Neuigkeit, die Bürgermeister Martin Scharr in der Bürgerversammlung verkündete. Der Rückblick des Rathauschefs reichte dieses Mal über einen langen Zeitraum. Die Gründe dafür sind wenig erfreulich.
