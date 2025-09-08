Icon Menü
Bürgerversammlung in Kaisheim: Sportanlage, Schulden und anstehende Projekt als Themen

Kaisheim

Themen in Bürgerversammlung: Sportanlage, Schulden und neue Projekte

Erstmals seit Herbst 2022 findet in der Marktgemeinde Kaisheim wieder eine Bürgerversammlung statt. Welche Themen der Rathauschef anspricht.
Von Wolfgang Widemann
    |
    |
    |
    Die Generalsanierung des Sportgeländes in Kaisheim ist fast abgeschlossen. Vorne die Tartan-Laufbahn und im Hintergrund das neu angelegte Rasenspielfeld.
    Die Generalsanierung des Sportgeländes in Kaisheim ist fast abgeschlossen. Vorne die Tartan-Laufbahn und im Hintergrund das neu angelegte Rasenspielfeld. Foto: Wolfgang Widemann

    In der Marktgemeinde Kaisheim steht ein Millionenprojekt kurz vor dem Abschluss. Die Generalsanierung des Sportgeländes im Kernort ist bis auf einige Restarbeiten fertig. Dies war eine Neuigkeit, die Bürgermeister Martin Scharr in der Bürgerversammlung verkündete. Der Rückblick des Rathauschefs reichte dieses Mal über einen langen Zeitraum. Die Gründe dafür sind wenig erfreulich.

