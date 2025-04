Kita St. Marien: Fortschritte beim Millionen-Projekt

Auf ein Jahr mit zahlreichen Aufgaben und Vorhaben hat Wemdings Rathauschef Martin Drexler bei der Bürgerversammlung im Foyer der Stadthalle zurückgeblickt. Dabei ging er auf kleinere wie größere Maßnahmen ein und zeigte sich insgesamt zufrieden, was zuletzt gemeinsam umgesetzt werden konnte. Zudem skizzierte er Aufgaben, die zeitnah anstehen.

Beim Blick auf die Finanzen verhehlte der Rathauschef nicht, dass Wemding vor herausfordernden Zeiten stehe. Dies wäre jedoch wesentlich auf die beiden Großprojekte Feuerwehrhaus und Kindergarten St. Marien zurückzuführen. Die Steuereinnahmen seien zuletzt ziemlich konstant geblieben, bilanzierte der Bürgermeister. Im Ortsteil Amerbach lag das Hauptaugenmerk zuletzt auf dem Straßen- und Wege- sowie Gewässerunterhalt, wo mehrere Maßnahmen realisiert wurden. Auch der Gehweg bei der Kirche konnte neu gestaltet werden. Zudem fand man laut Drexler eine „gute Lösung“, den Spielplatz an der Ringstraße wie von der Bevölkerung gewünscht umsetzen zu können. An den Ortseingängen wurden neue Begrüßungsschilder angebracht.

Zwei Millionen-Projekte in der Stadt Wemding

Ein Höhepunkt 2024 war für den Bürgermeister die Fertigstellung und Einweihung des neuen Feuerwehrhauses in Wemding. Mit einem großen Umzug verabschiedete sich die Wehr aus der Altstadt, was auch für die Gestaltung des dortigen Areals im Schlosshof für die Stadt ganz neue Möglichkeiten biete. „Absolut erfreulich“ sei zudem gewesen, dass das Großprojekt Feuerwehrhaus sowohl im Zeitplan wie auch im Kostenrahmen blieb. Nur wenige hundert Meter weiter läuft aktuell das nächste Millionen-Vorhaben, nämlich die Generalsanierung und Erweiterung der Kindertagesstätte St. Marien. Drexler zeigte sich über die dortigen „sichtbaren Fortschritte“ erfreut, die Fertigstellung ist für 2026 angepeilt.

Im Bereich Tourismus/Veranstaltungen zeigte der Bürgermeister auf, dass im vergangenen Jahr zahlreiche Ereignisse und Aktionen angeboten wurden. Auch auf weitere Vorhaben ging Drexler ein: Investitionen in den Straßen- und Wegeunterhalt, die Umrüstung von weiterer Straßenbeleuchtung in Wemding und Amerbach auf LED („wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll“), neue Gerätschaften für die Spielplätze (vor allem Tellstraße), Fertigstellung des Regenrückhaltebeckens am Schützenring, wichtige Anschaffungen für die Ausstattung des Bauhofs, der Zugang zum Rosengarten wurde saniert und auch der barrierefreie Ausbau der Gehwege in der Altstadt ging weiter.

Hochwasserschutz und neue Baugebiete sind künftige Aufgaben in Wemding

Drexler blickte zudem auf die Herausforderungen für Wemding in naher Zukunft. Dabei erwähnte er den Hochwasserschutz am Waldsee, das Voranbringen des neuen Baugebiets „Birket IV“ sowie die mögliche Erschließung des Gewerbegebiets „Südlich Kehläcker“. Als Teil des Schulverbands – zu dem auch die umliegenden Kommunen gehören – steht die Stadt zudem vor der umfassenden Sanierung der Leonhart-Fuchs-Grund- und Mittelschule in Wemding.